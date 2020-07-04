A Haber sesini duyurdu iş insanı küçük Devran'a yardım elini uzattı |Video

Erzurum'da yaşayan 7 yaşındaki Devran Atalar hem görme engelli hem de epilepsi hastası... Bedensel ve zihinsel engeli de bulunan küçük çocuğun ailesi zor durumdaydı. Küçük Devran'ın sesini A Haber duyurdu ve ismini vermek istemeyen bir iş insanı Devran'a ve ailesine yardım elini uzattı. O iş insanı haberimizin ardından aileyi arayıp yardım sözü verdi bir de Devran'a ev alacağını müjdeleyince ailenin yüzü güldü.

Devran'ın artık sıcak bir yuvası olacak...

Erzurum'da yaşayan 7 yaşındaki Devran Atalar hem epilepsi hastası hem de ileri derecede görme engelli.

Doğduktan kısa bir süre sonra anne ve babası boşandı. Babaannesi ve kendisi gibi görmeyen dedesiyle birlikte toprak damlı bir evde kirada yaşıyorlar.





İŞ İNSANINDAN KÜÇÜK DEVRAN'A YARDIM ELİ

Engelli maaşı ve hayırseverlerin yardımıyla geçinen ailenin yüzünü bir iş insanı güldürdü.

Küçük Devran ve ailesi şimdi kendilerine sözü verilen evi bekliyor.