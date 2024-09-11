11 Eylül 2024, Çarşamba
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A Haber selin vurduğu Menderes’te! Yağışta yol çöktü
Meteorolojinin uyarısının ardından İzmir'i şiddetli sağanak vurdu. Yağış sonrası Menderes ilçesinde yollar çöktü ve seraları su bastı. Maydonoz Koyu’nda yollar çöktü otomobiller denize sürüklendi. Bölgede bulunan muhabirlerimiz Sefer Ayçe ve Tayfun Er detayları aktardı.