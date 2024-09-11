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A Haber selin vurduğu Menderes’te! Yağışta yol çöktü

A Haber selin vurduğu Menderes’te! Yağışta yol çöktü

Mehmet Karataş
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 11.09.2024 15:26
Meteorolojinin uyarısının ardından İzmir'i şiddetli sağanak vurdu. Yağış sonrası Menderes ilçesinde yollar çöktü ve seraları su bastı. Maydonoz Koyu’nda yollar çöktü otomobiller denize sürüklendi. Bölgede bulunan muhabirlerimiz Sefer Ayçe ve Tayfun Er detayları aktardı.
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A Haber selin vurduğu Menderes’te!
A Haber selin vurduğu Menderes’te!
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