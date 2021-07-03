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A HABER PORTRE | Türk sinemasının gülen yüzü ''Kemal Sunal''

ahaber.com.tr
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Giriş: 03.07.2021 15:50
Bugün Yeşilçam’ın usta ismi Kemal Sunal’ın ölüm yıl dönümü. 55 yaşındayken hayata veda eden Yeşilçam’ın usta ismi Kemal Sunal, Türkiye’de komedi alanında derin bir boşluk bıraktı. İnek Şaban, Salako, Kibar Feyzo gibi pek çok tiplemesiyle hafızalara kazınan Kemal Sunal, vefatının 21. Yılında çeşitli etkinliklerle anılıyor. İşte büyük usta Kemal Sunal'ın hayatını anlatan portremiz.
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