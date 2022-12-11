A Haber Polonya’nın tarihi sokaklarında

Polonya, son dönemde Türk kültürüne aşina olan ülkelerden. Başkent Varşova'da bir tura çıktığınızda yabancılık çekmek neredeyse mümkün değil. Biz de A Haber olarak rotamızı Polonya'nın tarihi ve doğal güzelliklerine çevirdik. İşte o renkli görüntüler...

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