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A Haber patlamanın olduğu Tüpraş'ta

A Haber patlamanın olduğu Tüpraş'ta

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 05.11.2024 15:38
Güncelleme:05.11.2024 15:38
İzmit’teki Türkiye Petrol Rafinerileri (TÜPRAŞ) tesislerinde bir patlama meydana geldiği bildirildi. Bölgeden gelen ilk görüntülerde tesisten dumanlar yükseldiği görüldü. TÜPRAŞ'tan yapılan açıklamada bakım sırasında çıkan yangında 12 kişinin hafif şekilde yaralandığı kaydedilirken yangının kontrol altına alındığı belirtildi.
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