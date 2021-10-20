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A Haber patlama noktasında! Kontrol sağlandı soğutma çalışmaları yapılıyor

A Haber
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Giriş: 20.10.2021 11:23
Ankara’da peş peşe şiddetli patlamalar yaşandı. Patlamaların doğal gaz vanasından olduğu tespit edilirken olayda can kaybı yaşanmadığı bilgisi paylaşıldı. Olay yerinde bulunan A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu, bölgede kontrolün sağlandığını ve soğutma çalışmalarının yapıldığını ifade etti.
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