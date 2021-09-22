A Haber olay yerinde | Şile’deki fabrika yangınına 17 araç ve 62 personelle müdahale

.Şile'de 2 katlı fabrikanın deposunda yangın çıktı. Elektrik malzemeleri üretimi yaptığı belirtilen fabrikadaki yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Son durumu olay yerinden A Haber muhabiri Melis Çoşan İslamoğlu canlı yayında aktardı.