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A Haber olay yerinde | Şile'deki fabrika yangınına 17 araç ve 62 personelle müdahale

ahaber.com.tr - Özel Haber
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Giriş: 22.09.2021 15:37
.Şile'de 2 katlı fabrikanın deposunda yangın çıktı. Elektrik malzemeleri üretimi yaptığı belirtilen fabrikadaki yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Son durumu olay yerinden A Haber muhabiri Melis Çoşan İslamoğlu canlı yayında aktardı.
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