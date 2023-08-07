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A HABER OLAY YERİNDE! Kocaeli'de patlama... Görgü tanığı A Haber’e anlattı

A Haber
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Giriş: 07.08.2023 15:24
Kocaeli Derince Limanı çevresinde patlama sesleri duyuldu. Toprak Mahsulleri Ofisi'ne (TMO) ait siloda meydana geldiği öğrenildi. Olay yerine çok sayıda itfaiye, ambulans ve kurtarma ekibi sevk edildi. Görgü tanığı A Haber’e anlattı, "Ben arabaları yüklüyordum birden bire patlama oldu. Biz bile sarsıldık. Apar topar bizi oradan çıkardılar" dedi.
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