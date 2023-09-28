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A Haber olay yerinde: Göle dönen sokakları! Vatandaş ile polis rögar temizledi!

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Giriş: 28.09.2023 17:22
İstanbul'da aniden bastıran sağanak yağış, Megakenti adeta göle çevirdi. Günler öncesinden uyarı yapılmasına rağmen bir hazırlık yapmayan CHP'li İBB, İstanbullulara resmen kabusu yaşattı. İstanbul'un farklı noktalarından rezaleti ekranlara getiren A Haber muhabirleri, o anları canlı aktardı. İşte detaylar...
A Haber olay yerinde: Göle dönen sokakları!
A Haber olay yerinde: Göle dönen sokakları!
A Haber olay yerinde: İstanbul’un göle dönen sokakları!
A Haber olay yerinde: İstanbul'un göle dönen sokakları!
A Haber olay yerinde: Göle dönen sokakları!
A Haber olay yerinde: Göle dönen sokakları!
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