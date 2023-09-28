A Haber olay yerinde: Göle dönen sokakları! Vatandaş ile polis rögar temizledi!

İstanbul'da aniden bastıran sağanak yağış, Megakenti adeta göle çevirdi. Günler öncesinden uyarı yapılmasına rağmen bir hazırlık yapmayan CHP'li İBB, İstanbullulara resmen kabusu yaşattı. İstanbul'un farklı noktalarından rezaleti ekranlara getiren A Haber muhabirleri, o anları canlı aktardı. İşte detaylar...