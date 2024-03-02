A Haber Nostalji | Züğürt Ağa’nın satılık Haraptar’ı

A Haber izleyicilerini kiminin çocukluğu, kiminin gençliği, kimininse hiç bilmediği o senelere o götürdü. Hayatın içinden siyah beyaz anılardan derlediğimiz Nostalji bölümü karşınızda...

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN