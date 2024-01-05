05 Ocak 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları A Haber muhabiri Esra Arpa yayın sırasında böyle düştü

A Haber muhabiri Esra Arpa yayın sırasında böyle düştü

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 05.01.2024 20:19
Doğu Anadolu bölgesinde kar yağışı etkisini artırdı. Van'da kar kalınlığı yer yer yarım metreye ulaştı. O noktadan son durumu aktaran A Haber muhabiri Esra Arpa ise yayın sırasında görev kazası yaşadı. İşte o anlar...
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Saniyeler sonra böyle düştü!
Saniyeler sonra böyle düştü!
Hastalıklar bir türlü geçmiyor!
Hastalıklar bir türlü geçmiyor!
Kapıkule’de rekor geçiş!
Kapıkule’de rekor geçiş!
Barajlarda su seviyesi yükseliyor! Son dönemde ki yağışlar barajları doldurdu
Barajlarda su seviyesi yükseliyor! Son dönemde ki yağışlar barajları doldurdu
İstanbul’da cuma trafiği!
İstanbul’da cuma trafiği!
Seçil Erzan olayında dikkat çeken mesajlaşma!
Seçil Erzan olayında dikkat çeken mesajlaşma!
Eğitim uçağından zorunlu iniş
Eğitim uçağından zorunlu iniş
Kahraman Fethi Sekin anısına
Kahraman Fethi Sekin anısına
Klozetten dev zehirli yılan çıktı
Klozetten dev zehirli yılan çıktı
Korkunç kaza! Metrelerce savrulan evli çift...
Korkunç kaza! Metrelerce savrulan evli çift...
Korku dolu anlar kamerada
Korku dolu anlar kamerada
Bahçelievler’de park yeri silah doğrultup darbettiler
Bahçelievler'de park yeri silah doğrultup darbettiler
Daha Fazla Video Göster