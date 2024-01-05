A Haber muhabiri Esra Arpa yayın sırasında böyle düştü

Doğu Anadolu bölgesinde kar yağışı etkisini artırdı. Van'da kar kalınlığı yer yer yarım metreye ulaştı. O noktadan son durumu aktaran A Haber muhabiri Esra Arpa ise yayın sırasında görev kazası yaşadı. İşte o anlar...

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