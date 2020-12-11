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A Haber muhabiri Çin aşısının 2.dozunu da yaptırdı

A Haber
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Giriş: 11.12.2020 13:55
Güncelleme:11.12.2020 14:38
Son dakika haberi... Çin aşısı için gönüllü olan A Haber muhabiri Çağdaş Evren Şenlik, aşının ikinci dozunu da yaptırdı. İşte ilk doz ve ikinci doza dair tüm detaylar...

14 günlük aranın ardından Çin aşısının 2.dozu da uygulandı. A Haber muhabiri Çağdaş Evren Şenlik gönüllü görevini tamamladı.

Şenlik, "Tam 14 gün önce ilk doz için buraya gelmiştim. 2 haftalık aranın ardından 2.doz az sonra bana uygulanacak ve artık bu sürecin en önemli kısmı tamamlanmış olacak." ifadelerini kullandı.

Muhabirimize tıpkı tüm gönüllülerde olduğu gibi gerçek aşı mı, yoksa boş aşı denilen "plasebo" mu vurulduğu bilinmiyor.

Şenlik, "Aşıyı oldum ve artık 10 gün boyunca bekleyeceğim. Bir süre sonra kanımda antikor gelişip gelişmediğine dair testler yapılacak. Tek temennim bu araştırma çalışmasına büyük bir katkı sunmak." dedi.

İlk dozda olduğu gibi 2.doz sonrası da ekipler tarafından takip edilecek.

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