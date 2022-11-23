A Haber muhabiri artçı depreme canlı yayında yakalandı

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde meydana gelen 5,9 büyüklüğünde deprem, İstanbul, Bolu, Sakarya, Ankara, Kocaeli, Kütahya, Bilecik, Bursa, Zonguldak, Bartın ve İzmir'e kadar geniş bir alanda hissedildi. Deprem bölgesinde görev başında olan A Haber Muhabiri Hasan Zahid Ezim, artçı depremler sırasında canlı yayındaydı. Vatandaşların kaçış anı da canlı yayında ekranlara yansıdı.