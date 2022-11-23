23 Kasım 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları A Haber muhabiri artçı depreme canlı yayında yakalandı

A Haber muhabiri artçı depreme canlı yayında yakalandı

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 23.11.2022 09:01
Düzce'nin Gölyaka ilçesinde meydana gelen 5,9 büyüklüğünde deprem, İstanbul, Bolu, Sakarya, Ankara, Kocaeli, Kütahya, Bilecik, Bursa, Zonguldak, Bartın ve İzmir'e kadar geniş bir alanda hissedildi. Deprem bölgesinde görev başında olan A Haber Muhabiri Hasan Zahid Ezim, artçı depremler sırasında canlı yayındaydı. Vatandaşların kaçış anı da canlı yayında ekranlara yansıdı.
A Haber muhabiri artçı depreme canlı yayında yakalandı
A Haber muhabiri artçı depreme canlı yayında yakalandı
TGRT Haber Spikeri depreme canlı yayında yakalandı
TGRT Haber Spikeri depreme canlı yayında yakalandı
Devrilen dolap bilgisayarların üstüne düştü
Devrilen dolap bilgisayarların üstüne düştü
Depremin şiddeti güvenlik kamerasında
Depremin şiddeti güvenlik kamerasında
Düzce Gölyaka’daki deprem sonrası oluşan hasar! A Haber görüntüledi
Düzce Gölyaka’daki deprem sonrası oluşan hasar! A Haber görüntüledi
Beyzanur öldü mü öldürüldü mü?
Beyzanur öldü mü öldürüldü mü?
Şehit öğretmen Ayşenur son yolculuğuna uğurlandı
Şehit öğretmen Ayşenur son yolculuğuna uğurlandı
Tüyler ürperten Ölüyorum feryatları
Tüyler ürperten "Ölüyorum" feryatları
Tramvayda taciz iddiasına dayak!
Tramvayda taciz iddiasına dayak!
Pitbull köpeğiyle intikam!
Pitbull köpeğiyle intikam!
Minik Hasan’a boğazları düğümleyen veda
Minik Hasan'a boğazları düğümleyen veda
’’Hasan’’ ve ’’Ayşenur Öğretmen’’ mesajı!
''Hasan'' ve ''Ayşenur Öğretmen'' mesajı!
Daha Fazla Video Göster