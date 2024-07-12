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A Haber MİT'in kalbinde

ahaber.com.tr
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Giriş: 12.07.2024 16:48
Casusluk amacıyla kullanılan robot kravatlar, içine mikrofon yerleştirilen kol saatleri ve şifreli kartlar. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın nefes kesen operasyonlarında ele geçirilen casusluk aygıtları MİT'in Ankara'daki yerleşkesi kale'de bulunan müzede sergileniyor. A Haber muhabiri Murat Sekban ve kameraman Barış Yar, 10 Ocak'ta Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı yapılan müzeye gitti ve birbirinden önemli parçaları görüntüledi.
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