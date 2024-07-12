A Haber MİT’in kalbinde

Casusluk amacıyla kullanılan robot kravatlar, içine mikrofon yerleştirilen kol saatleri ve şifreli kartlar. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın nefes kesen operasyonlarında ele geçirilen casusluk aygıtları MİT'in Ankara'daki yerleşkesi kale'de bulunan müzede sergileniyor. A Haber muhabiri Murat Sekban ve kameraman Barış Yar, 10 Ocak'ta Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı yapılan müzeye gitti ve birbirinden önemli parçaları görüntüledi.