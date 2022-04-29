29 Nisan 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları A Haber Marmaray trenlerinin bakım merkezinde

A Haber Marmaray trenlerinin bakım merkezinde

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 29.04.2022 12:15
Avrupa ve Asya'yı deniz altından birbirine bağlayan Marmaray, İstanbul'da şehir içi ulaşımda önemli bir yere sahip. Peki Marmaray'da kullanılan trenlerin bakımı nasıl yapılıyor? İşte ekibimiz sizler için bakım merkezine gitti. A Haber muhabiri Mehmet Karataş aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
A Haber Marmaray trenlerinin bakım merkezinde
A Haber Marmaray trenlerinin bakım merkezinde
Bayram öncesi gıda denetimi
Bayram öncesi gıda denetimi
Yangın faciası: 3 yaşındaki çocuk öldü
Yangın faciası: 3 yaşındaki çocuk öldü
Hatay Büyükşehir su borcu için evlerini sattı
Hatay Büyükşehir su borcu için evlerini sattı
Aleyna’yı ölüme sürükleyen sanığa müebbet hapis
Aleyna'yı ölüme sürükleyen sanığa müebbet hapis
Cidde sokakları Türk bayraklarıyla donatıldı
Cidde sokakları Türk bayraklarıyla donatıldı
Murat Dada’ya sosyal medyada çirkin saldırı!
Murat Dada'ya sosyal medyada çirkin saldırı!
Aynı evde 33 yıldır yüzlerce yılanla yaşıyor!
Aynı evde 33 yıldır yüzlerce yılanla yaşıyor!
Saplantılı hayranı ceza aldı
Saplantılı hayranı ceza aldı
Şok evi baskını! Gizli geçit...
"Şok evi" baskını! Gizli geçit...
Bugün hava nasıl olacak?
Bugün hava nasıl olacak?
İstanbul trafiğinde son durum
İstanbul trafiğinde son durum
Daha Fazla Video Göster