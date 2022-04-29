A Haber Marmaray trenlerinin bakım merkezinde

Avrupa ve Asya'yı deniz altından birbirine bağlayan Marmaray, İstanbul'da şehir içi ulaşımda önemli bir yere sahip. Peki Marmaray'da kullanılan trenlerin bakımı nasıl yapılıyor? İşte ekibimiz sizler için bakım merkezine gitti. A Haber muhabiri Mehmet Karataş aktardı.

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