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A Haber Manavgat'taki son durumu aktardı: 'Yangın tekrar alevlendi!'

ahaber.com.tr
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Giriş: 29.07.2021 16:55
Antalya’nın Manavgat ilçesinde dün öğle saatlerinde başlayan yangın devam ediyor. Yangın Manavgat ve Akseki ilçelerinde rüzgarın etkisiyle giderek büyüyor. Antalya'dan son durumu A Haber Muhabiri Orhan Sali aktardı.

Antalya'nın Akseki ve Manavgat ilçeleri etrafında çıkan yangınlardan son dakika haberleri gelmeye devam ediyor.

Akseki ve Manavgat ilçelerindeki yangınlara hem havadan hem karadan müdahaleler sürüyor. Manavgat'ın çeşitli bölgelerinde dün öğle saatlerinde çıkan ve rüzgarın da etkisiyle kısa süre içerisinde büyüyen orman yangınına gece boyunca karadan müdahale devam etti.

A Haber Muhabiri Orhan Sali, bölgedeki son durumu aktarırken şu ifadeleri kullandı:

''Manavgat'ın kuzey noktasında yangın rüzgarın etkisiyle yeniden alevlendi. Yangın Manavgat'ın kuzeyine doğru ilerlemeye başladı ve hızlı bir şekilde kuzeydeki ormanlık alana doğru ilerliyor.''

3 KÖYÜN TAHLİYE ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Doğu tarafında da yeni bir yangın çıktığını belirten Sali, bir yangın bitmeden diğerinin başladığını söyledi.

Sali, ''Rüzgar etkisini arttırdığı anda alevlerin tekrar büyüyor ve hatta farklı bir noktada yeni bir yangın başlıyor. Sıcaklığın giderek arttığı bölgede yoğun duman sebebiyle güneş dahi gözükmüyor. Etraftaki 3 köydeki vatandaşın evlerini boşaltmasını için çalışmalar devam ediyor.'' dedi.

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