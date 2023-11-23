23 Kasım 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları A Haber katliam evinde! Kan donduran detaylar ortaya çıktı

A Haber katliam evinde! Kan donduran detaylar ortaya çıktı

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 23.11.2023 11:55
Ankara Sincan'da aynı aileden 2'si çocuk 5 kişi, zaman zaman gürültü nedeniyle tartıştıkları komşuları tarafından tüfekle vurularak öldürüldü. A Haber muhabiri Hatice Kübra Bal, katliam evine giderken kan donduran detayları paylaştı.
A Haber katliam evinde!
A Haber katliam evinde!
Fırtınada batan gemisinde ihmal
Fırtınada batan gemisinde ihmal
Gürültü tartışmasında katliam: 2’si çocuk, 5 ölü
Gürültü tartışmasında katliam: 2'si çocuk, 5 ölü
Asansör cinayetinde kan donduran detaylar
Asansör cinayetinde kan donduran detaylar
Kıtlığı engellemek bizim elimizde
"Kıtlığı engellemek bizim elimizde"
Ankara’da komşu dehşeti!
Ankara'da komşu dehşeti!
Feci kaza! Kontrolden çıktı dükkana daldı
Feci kaza! Kontrolden çıktı dükkana daldı
Banu Parlak yeniden gözaltında!
Banu Parlak yeniden gözaltında!
Meteoroloji’den kuvvetli yağış uyarısı
Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı
İstanbul’da trafik kabusu! Yüzde 90’a yaklaştı
İstanbul'da trafik kabusu! Yüzde 90'a yaklaştı
Antalya’da lisede akran zorbalığı!
Antalya'da lisede akran zorbalığı!
İstanbul’da suya yüzde 15 oranında zam
İstanbul'da suya yüzde 15 oranında zam
Daha Fazla Video Göster