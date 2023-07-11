A Haber İzmir'de yanan alanları görüntüledi

İzmir'in Aliağa ve Menderes ilçelerinden çıkan orman yangınlarında yaklaşık 400 hektarlık alan kül oldu. Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey yanan alanları havadan inceledi. A Haber muhabiri Tayfun Er de helikopterdeydi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN