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A Haber İzmir'de selin vurduğu bölgede

A Haber İzmir'de selin vurduğu bölgede

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 11.09.2024 17:55
Meteorolojinin uyarısının ardından İzmir’i şiddetli sağanak vurdu. Menderes ilçesinde seraları su bastı, Maydonoz Koyu'nda yol çöktü. A haber muhabirleri Tayfun Er ve Sefer Ayçe olay yerinden son durumu aktardı.
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A Haber İzmir’de selin vurduğu bölgede
A Haber İzmir'de selin vurduğu bölgede
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