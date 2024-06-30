A Haber İtalya’da yangınla mücadele merkezinde

İtalya, kuzeyde kötü hava koşulları, yağış, sel, fırtına ve bulut patlamalarıyla, güneyde ise aşırı sıcaklıklarla ve orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Deyim yerindeyse ülke mevsimsel olarak adeta ikiye bölünmüş durumda. A Haber muhabiri Dündar Keşaplı, İtalya'da yangınla mücadelenin koordine edildiği merkeze girdi. Bakın İtalya afet ve acil durumlara karşı nasıl önlemler alıyor ve nasıl bir mücadele disiplini uyguluyor?