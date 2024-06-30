30 Haziran 2024, Pazar
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
A Haber İtalya'da yangınla mücadele merkezinde
İtalya, kuzeyde kötü hava koşulları, yağış, sel, fırtına ve bulut patlamalarıyla, güneyde ise aşırı sıcaklıklarla ve orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Deyim yerindeyse ülke mevsimsel olarak adeta ikiye bölünmüş durumda. A Haber muhabiri Dündar Keşaplı, İtalya'da yangınla mücadelenin koordine edildiği merkeze girdi. Bakın İtalya afet ve acil durumlara karşı nasıl önlemler alıyor ve nasıl bir mücadele disiplini uyguluyor?