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A Haber İtalya'da yangınla mücadele merkezinde

ahaber.com.tr
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Giriş: 30.06.2024 16:44
İtalya, kuzeyde kötü hava koşulları, yağış, sel, fırtına ve bulut patlamalarıyla, güneyde ise aşırı sıcaklıklarla ve orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Deyim yerindeyse ülke mevsimsel olarak adeta ikiye bölünmüş durumda. A Haber muhabiri Dündar Keşaplı, İtalya'da yangınla mücadelenin koordine edildiği merkeze girdi. Bakın İtalya afet ve acil durumlara karşı nasıl önlemler alıyor ve nasıl bir mücadele disiplini uyguluyor?
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