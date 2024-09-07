A Haber İstanbul’un köylerinde! İşte megakentte köy hayatı

A Haber ekibi olarak Beykoz'un Paşamandıra, Alibahadır ve İshaklı köylerine konuk oldu. Tarlada ürünleri hasat eden ekibimiz, hayvancılıkla uğraşan ailelerle birlikte hayvanların bakımına katıldı. İşte İstanbul'un köylerinden izlenimlerimiz.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN