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A Haber İstanbul’un köylerinde! İşte megakentte köy hayatı

A Haber İstanbul’un köylerinde! İşte megakentte köy hayatı

İslim İstanbullu
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 07.09.2024 13:14
A Haber ekibi olarak Beykoz'un Paşamandıra, Alibahadır ve İshaklı köylerine konuk oldu. Tarlada ürünleri hasat eden ekibimiz, hayvancılıkla uğraşan ailelerle birlikte hayvanların bakımına katıldı. İşte İstanbul'un köylerinden izlenimlerimiz.
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A Haber İstanbul’un köylerinde!
A Haber İstanbul’un köylerinde!
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