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A Haber İsrail'in vurduğu Lübnan'da

A Haber İsrail'in vurduğu Lübnan'da

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 30.09.2024 16:06
İsrail'in Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ı öldürmesinin ardından, Lübnan'a saldırıları devam ediyor. A Haber ekibinden Ata Gündüz Kurşun ve Niyazi Kurt gelişmeleri aktardı.
A Haber İsrail’in vurduğu Lübnan’da
A Haber İsrail'in vurduğu Lübnan'da
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