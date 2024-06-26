A Haber İsrail-Lübnan sınırında

Gazze'deki katliam dokuzuncu ayına yaklaşırken, dünyanın gözünü çevirdiği bir diğer nokta da İsrail-Lübnan sınırı. İsrail'in Hizbullah'a karşı savaş hazırlıklarına hız verdiği sınır hattı, günlerdir askeri hareketliliğe sahne oluyor. A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu, son gelişmeleri sıcak noktadan aktardı.