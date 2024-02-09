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A Haber havadan görüntüledi! Depremzede şehirler ayağa kalkıyor

ahaber.com.tr
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Giriş: 09.02.2024 09:58
Deprem bölgesi Gaziantep'te yapılan konutlar sahiplerine teslim edildi. A Haber muhabiri Barış Türel detayları aktardı.
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