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A Haber Hatıralar programı | Eskimeyen anılar gün yüzüne çıkıyor

ahaber.com.tr
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Giriş: 09.03.2024 13:18
Yaşam öyküleriyle, tecrübe abidesi olan başımızın tacı yaşlılarımızın hikayelerini ekrana taşıyoruz. Tozlu rafları karıştırıp eskimeyen anıları gün yüzüne çıkarıyoruz. Yılarca koparıp attıkları takvim yaprakları yeniden canlanıyor. O yorgun yüzlerin yıllarca yaşadıkları hüzün ve mutlulukların yer aldığı Hatıralar programıyla devam ediyoruz...
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