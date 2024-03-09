09 Mart 2024, Cumartesi
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A Haber Hatıralar programı | Eskimeyen anılar gün yüzüne çıkıyor
Yaşam öyküleriyle, tecrübe abidesi olan başımızın tacı yaşlılarımızın hikayelerini ekrana taşıyoruz. Tozlu rafları karıştırıp eskimeyen anıları gün yüzüne çıkarıyoruz. Yılarca koparıp attıkları takvim yaprakları yeniden canlanıyor. O yorgun yüzlerin yıllarca yaşadıkları hüzün ve mutlulukların yer aldığı Hatıralar programıyla devam ediyoruz...