A Haber Hatıralar programı | Eskimeyen anılar gün yüzüne çıkıyor

Yaşam öyküleriyle, tecrübe abidesi olan başımızın tacı yaşlılarımızın hikayelerini ekrana taşıyoruz. Tozlu rafları karıştırıp eskimeyen anıları gün yüzüne çıkarıyoruz. Yılarca koparıp attıkları takvim yaprakları yeniden canlanıyor. O yorgun yüzlerin yıllarca yaşadıkları hüzün ve mutlulukların yer aldığı Hatıralar programıyla devam ediyoruz...

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