A Haber günde 3 bin çağrı alan 112 çağrı servisine konuk oldu! Hangi sorular geliyor? Neler yapılıyor?

Koronavirüsle çağrı merkezlerine gelen ihbar sayısında ciddi bir artış oldu. A Haber muhabiri Ahmet Çelik o noktalardan birinde yaşananları aktardı. Koronavirüs ilgili en yoğun çalışan birimlerden olan 112 servisine günde yaklaşık olarak 3 bin çağrı geliyor. Bu çağrıların birçoğu da koronavirüsle ilgili oluyor. Burada görev yapanlar haftalardır ailelerini görmüyorlar. Peki 112 çağrı servisinde neler yaşanıyor? Hangi sorular geliyor ve hangi değerlendirmeler yapılıyor? İşte tüm detaylar…