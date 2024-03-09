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A Haber Eski Defterler | Artin Penik’in yaşam mücadelesi 5 gün sürdü

ahaber.com.tr
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Giriş: 09.03.2024 11:18
Asala’yı protesto etmek isteyen Artik Penik kendini yaktı ve yaşamn mücadelesi 5 gün sürdü. Türkiye'nin yakın tarihinde bilinmeyen, gözden kaçırılmış veya unutulmuş ilginç olaylarını ele aldığımız Eski Defterler'i izleyeceğiz…
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A Haber Eski Defterler | Artin Penik’in hikayesi
A Haber Eski Defterler | Artin Penik’in hikayesi
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