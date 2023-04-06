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A Haber ekipleri deprem bölgesinde

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Giriş: 06.04.2023 13:53
Asrın felaketinde iki ay geride kaldı. Felaketin yaşandığı ilk günden beri A Haber ekipleri haber nöbetini sürdürüyor. Deprem bölgesi Hatay'da okul kampüsüne kurulan sahra hastanesi, tam teşekküllü tesise dönüştü. Kahramanmaraş'ta ağır hasarlı binaların yıkım işlemleri sürüyor.
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