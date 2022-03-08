08 Mart 2022, Salı
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A Haber ekibinden Emine Kavasoğlu Ukraynalı kadınların çığlığını dünyaya duyurdu
Günlerdir Ukrayna'da ateş hattında görev yapan A Haber Programlar Şefi Emine Kavasoğlu, savaşın göbeğindeki Ukraynalı kadınların çığlığını da dünyaya duyurdu. Kavasoğlu, "Bu yıl Kadınlar Günü benim için özel bir anlam taşıyor. Vatanlarını ve çocuklarını savaşın korkunç yüzünden korumak isteyen kadınların mücadelesini görünür kılıyorum" ifadelerini kullandı.