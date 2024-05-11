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A Haber ekibi Tekirdağ'da

ahaber.com.tr
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Giriş: 11.05.2024 15:08
Türkiye'nin her bir karışı birbirinden güzel. O güzel şehirlerden birine götüreceğiz şimdi sizleri. Trakya bölgesinin incisi Tekirdağ'a gitti ve bir gün geçirdi.
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