A Haber ekibi su dolum tesisinde

Türkiye, ulusal ve uluslararası platformda yerli ve milli üretimlerini halkın hizmetine sunuyor. Peki, dağlardan çıkarılan ve evlerimizdeki yerini alan su, fabrikalarda nasıl işleniyor? A Haber muhabiri Mehmet Karataş, su dolum tesisini ziyaret etti.