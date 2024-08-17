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A Haber ekibi su dolum tesisinde

A Haber ekibi su dolum tesisinde

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 17.08.2024 14:47
Güncelleme:17.08.2024 14:48
Türkiye, ulusal ve uluslararası platformda yerli ve milli üretimlerini halkın hizmetine sunuyor. Peki, dağlardan çıkarılan ve evlerimizdeki yerini alan su, fabrikalarda nasıl işleniyor? A Haber muhabiri Mehmet Karataş, su dolum tesisini ziyaret etti.
A Haber ekibi su dolum tesisinde
A Haber ekibi su dolum tesisinde
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