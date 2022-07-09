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A Haber ekibi Mekke’de! Bayram sabahı nasıl geçti?

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Giriş: 09.07.2022 09:19
Güncelleme:09.07.2022 09:21
Son dakika haberleri… Dünyanın dört bir yanından yüzbinlerce Müslüman dün Arafat’ta vakfeye durup ibadetlerini gerçekleştirerek haclarını tamamladılar. Bugün ise sabah namazı ve bayram namazını eda ettiler. O bölgeden gelişmeleri A Haber ekiplerinden Muhammed Emin Karadağ aktardı.
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A Haber ekibi Mekke’de!
A Haber ekibi Mekke’de!
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