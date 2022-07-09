09 Temmuz 2022, Cumartesi
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A Haber ekibi Mekke’de! Bayram sabahı nasıl geçti?
Son dakika haberleri… Dünyanın dört bir yanından yüzbinlerce Müslüman dün Arafat’ta vakfeye durup ibadetlerini gerçekleştirerek haclarını tamamladılar. Bugün ise sabah namazı ve bayram namazını eda ettiler. O bölgeden gelişmeleri A Haber ekiplerinden Muhammed Emin Karadağ aktardı.