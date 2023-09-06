A Haber ekibi Halkalı Gümrüğü'nde! Araçlar su altında kaldı

İstanbul Halkalı'da bulunan Gümrük Müdürlüğü ve çevresi selden en ağır etkilenen noktalardan. Bölgede TIR’lar ve konteynerler su altında kaldı. Su basan araçtan kendini atarak kurtaran vatanda A Haber muhabiri Figen Koçak’a konuştu ve yaşadıklarını anlattı.

Vatandaşın A Haber mikrofonlarına söyledikleri:

"Sel anında kafedeydim. Bana hiç bilgi verilmedi ya da anons yapılmadı. Arabayı gördüğüm anda iş işten çoktan geçmişti. Arabayı oradan çıkarmaya çalıştım ama olmadı. Biz arabayı bıraktıktan sonra kafeye geçtik ve orada çatıya çıkanlardan biriyim.

Ben araçtan çıktıktan sonra düşe kalka kafeye ulaştım. O anda kafeyi de su bastı ve çatıya çıktık orada 2 saat mahsur kaldık. Ondan sonra burada kaldık. Aracımız da hasar meydana geldi."