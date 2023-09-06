06 Eylül 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları A Haber ekibi Halkalı Gümrüğü'nde! Araçlar su altında kaldı

A Haber ekibi Halkalı Gümrüğü'nde! Araçlar su altında kaldı

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 06.09.2023 13:34
İstanbul Halkalı'da bulunan Gümrük Müdürlüğü ve çevresi selden en ağır etkilenen noktalardan. Bölgede TIR’lar ve konteynerler su altında kaldı. Su basan araçtan kendini atarak kurtaran vatanda A Haber muhabiri Figen Koçak’a konuştu ve yaşadıklarını anlattı.

Vatandaşın A Haber mikrofonlarına söyledikleri:

"Sel anında kafedeydim. Bana hiç bilgi verilmedi ya da anons yapılmadı. Arabayı gördüğüm anda iş işten çoktan geçmişti. Arabayı oradan çıkarmaya çalıştım ama olmadı. Biz arabayı bıraktıktan sonra kafeye geçtik ve orada çatıya çıkanlardan biriyim.

Ben araçtan çıktıktan sonra düşe kalka kafeye ulaştım. O anda kafeyi de su bastı ve çatıya çıktık orada 2 saat mahsur kaldık. Ondan sonra burada kaldık. Aracımız da hasar meydana geldi."

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Selden zor kurtuldu! İşte A Haber anlattıkları
Selden zor kurtuldu! İşte A Haber anlattıkları
İşte selin neden olduğu hasar!
İşte selin neden olduğu hasar!
Osmaniye’de feci kaza kamerada: 1 ölü
Osmaniye'de feci kaza kamerada: 1 ölü
Köpek balıkları saldırdı! 3 kişilik mürettebat…
Köpek balıkları saldırdı! 3 kişilik mürettebat…
Trafikte sopa, muşta ve bıçaklı kavga kamerada
Trafikte sopa, muşta ve bıçaklı kavga kamerada
Selden etkilenenlere 15 bin TL destek
Selden etkilenenlere 15 bin TL destek
Asfalt patladı! Yol yerinden çıktı
Asfalt patladı! Yol yerinden çıktı
3 aylık Asel bebek selde kayboldu!
3 aylık Asel bebek selde kayboldu!
Sel felaketi! Yol yarıldı
Sel felaketi! Yol yarıldı
Sel bölgesinden çarpıcı görüntü!
Sel bölgesinden çarpıcı görüntü!
Dönerciden yağlı tuzak! Yürü yürüyebilirsen…
Dönerciden yağlı tuzak! Yürü yürüyebilirsen…
Düğün salonunda damada kurşun yağdırdı
Düğün salonunda damada kurşun yağdırdı
Daha Fazla Video Göster