A Haber ekibi görüntüledi! İşte Marmaris'teki yangının çıkış noktası

Muğla'nın Marmaris ilçesinde farklı noktalarda devam eden yangınla mücadele 2. gününde. Bütün gece karadan müdahale sürerken sabahın ilk ışıklarıyla birlikte havadan müdahale yeniden başladı. Güvenlik tedbirleri kapsamında 51 hanede 151 kişinin tahliye edildiği açıklandı. Değirmenyanı mevkisindeki yangın koordinasyon merkezi de tedbir amaçlı boşaltıldı. Yangın bölgesinde açıklama yapan Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu son duruma ilişkin bilgi verdi. Bakan Soylu, yangının nasıl çıktığına dair bir şüphelinin tespit edildiğini açıkladı. Bakan Kirişci, ise bugünkü çalışmalara 12 uçak ve 45 helikopterin katıldığını belirterek ''Şu an itibariyle çok daha iyi durumda olduğumuzu söyleyebilirim. Akşama doğru daha somut gelişmelerin olacağını bekliyoruz'' dedi. Peki rüzgar ne kadar süre etkili olacak? A Haber Meteoroloji Danışmanı Esra Bayhan, yangın bölgesinde hava durumunu anlattı. A Haber ekibi yangının çıkış noktasını görüntüledi.

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