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A Haber Ege'de yangın bölgesinde! Alevlerin yaklaştığı evler boşaltıldı

ahaber.com.tr
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Giriş: 29.06.2024 18:23
İzmir’in Menderes ilçesinde çıkan yangının ardından bir yangında Çeşme ve Aydın’da çıktı. Ekiplerin yangınlara havadan ve karadan müdahalesi sürüyor. A Haber ekibinden Sefer Ayşe detayları aktardı.
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