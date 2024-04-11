A Haber drone kamerasından Üsküdar! Kız Kulesi'nde bayram yoğunluğu

Vatandaşlar bayramda İstanbul'u gezerek sıcak havayı değerlendiriyor. Kız Kulesi'nde durum ne? Orada yoğunluk var mı? A Haber muhabiri Kübra Kılıç detayları aktardı.

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