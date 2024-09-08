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A Haber drone kamerasından cinayet bölgesi!

A Haber drone kamerasından cinayet bölgesi!

Kübra Kılıç
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 08.09.2024 16:36
Diyarbakır’da 21 Ağustos’ta kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran’ın cansız bedeni dere yatağında taşlarla ve dallarla gizlenmiş bir çuval içinde bulundu. Olayla ilgili 21 kişi gözaltına alındı. A Haber muhabiri Mehmet Geçgel o noktadan son detayları aktarırken cinayet bölgesi de A Haber drone kamerası ile ekran geldi.
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