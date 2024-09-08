A Haber drone kamerasından cinayet bölgesi!

Diyarbakır’da 21 Ağustos’ta kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran’ın cansız bedeni dere yatağında taşlarla ve dallarla gizlenmiş bir çuval içinde bulundu. Olayla ilgili 21 kişi gözaltına alındı. A Haber muhabiri Mehmet Geçgel o noktadan son detayları aktarırken cinayet bölgesi de A Haber drone kamerası ile ekran geldi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN