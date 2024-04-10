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A Haber drone ile havadan görüntüledi! İşte Üsküdar’da bayramın ilk günü

ahaber.com.tr
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Giriş: 10.04.2024 13:55
İstanbullular bayramın birinci gününde megakentin simge mekanlarında yoğunluk oluşturdu. A Haber ekibi Üsküdar'ı havadan görüntüledi. A Haber muhabiri Mehmet Karataş detayları aktardı.

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