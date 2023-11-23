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A Haber deprem bölgesinde! Yıkım sonrası yeniden inşa: Neler yapıldı?

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Giriş: 23.11.2023 18:41
"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat'taki depremlerde hasar alan Malatya'da inşası tamamlanan deprem konutları A Haber tarafından görüntülendi. Detayları A Haber Muhabiri Barış Türel aktardı.
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