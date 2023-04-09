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A Haber deprem bölgesinde

ahaber.com.tr
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Giriş: 09.04.2023 14:01
Deprem bölgesindeki tüm gelişmeleri A Haber muhabirleri canlı yayında aktardı.
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