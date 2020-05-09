A Haber çocuk yoğun bakıma girdi! Annesi koronavirüs olan bebekler sıkı şekilde takip ediliyor

Koronavirüs tüm dünyayı tehdit etmeye ve etkisi altına almaya devam ediyor ve ülkemizde de verilen mücadele dünyaya örnek olmayı sürdürüyor. Şüphesiz Türkiye koronavirüse karşı bir savaş halinde… Bu savaşın ön cephesinde ise sağlık çalışanlarımız ve hastanelerimiz geliyor. A Haber ekibi Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi çocuk yoğun bakım servisine girdi. Annesi koronavirüs hastası olan bebekler yoğun bakımda tutuluyor. Doç. Dr. Hülya Özdemir, bebek yoğun bakım ünitesinde verilen mücadeleyi ve neler yapıldığını A Haber izleyicileri için tek tek anlattı. İşte çocuk yoğun bakımdan tüm detaylar…