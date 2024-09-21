A Haber çiftlikte bir gün geçirdi! Örnek girişimci

A Haber izleyicilerini Ankara Çubuk'a götürüp burada girişimcilik yapan çiftçi Gönül Tufan ile tanıştırdı. Gönül Tufan'ın kendi imkanlarıyla ürettiği doğal ürünler ve köyde geçen bir gün sizlerle...

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