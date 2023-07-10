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A Haber canlı yayınında heyelan anı! Oluk oluk şelale gibi aktı

A Haber
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Giriş: 10.07.2023 11:23
Son dakika haberi.... Bolu'da meydana gelen heyelan nedeniyle Anadolu Otoyolu İstanbul yönü trafiğe kapatıldı. A Haber ekipleri ilk andan itibaren bölgede haber nöbetini sürdürüyor. A Haber muhabiri Hakan Süer, bölgedeki sonu durumu aktarırken canlı yayında heyelan meydana geldi. İşte o anlar...
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Canlı yayında heyelan anı
Canlı yayında heyelan anı
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