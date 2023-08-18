A Haber canlı yayınında dinamitle yıkım anı! Saniyeler içerisinde yerle bir oldu

Malatya'da 6 Şubat depremlerinde ağır hasarlı binalar dinamit kullanılarak yıkılıyor. Ayrıntıları A Haber muhabiri Barış Türel aktardı. İki bina canlı yayında saniyeler içerisinde bakın nasıl yerle bir oldu.

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