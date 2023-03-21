A Haber arama-kurtarma botunda! Genç şoförü arama çalışmaları su altında devam ediyor

Şanlıurfa'daki sel felaketinde kaybolan TIR sürücüsünü arama çalışmaları devam ediyor. Son durumu A Haber muhabiri Mehmet Geçgel aktardı. Jandarma SAK Tim Komutanı Üsteğmen Aykut Erdem, konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

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