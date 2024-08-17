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A Haber alev kapanında

A Haber alev kapanında

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 17.08.2024 15:43
Yurdun dört bir yanında orman yangınlarıyla mücadele ediliyor. Tedbir amacıyla, İzmir, Aydın, Bolu, Muğla ve Manisa'da toplam 3 bin 583 kişi güvenli alanlara tahliye edildi. Karşıyaka’daki yangının 3 kişinin piknik amaçlı yaktığı ateş nedeniyle çıktığı açıklandı. Aydın'daki yagınında insan kaynaklı çıktığı değerlendiriliyor. Ülke genelinde çıkan yangınlara ilişkin son durumu aktaran Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Muğla Milas'taki yangının kontrol altına alındığını açıkladı. Bakan Yumaklı, orman yangınları çıkmaması için herkesten gerekli hassasiyeti göstermesini isteyerek, "Açık alanda kibrit dahi çakmayın" dedi.
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