99 yıl sonra gelen onur! "İstiklal Madalyası" babasının mezarına götürdü

Yıl 19 Mayıs 1919 Anadolu toprakları düşman işgali altında. Mustafa Kemal Atatürk’ün, Türk topraklarının tam bağımsızlığa kavuşturulması kararlılığı, Türk halkının seferberliği ve düzenli ordunun büyük çabaları sayesinde başarı ile sonuçlanan Kurtuluş Savaşı, 11 Ekim 1922 tarihinde büyük bir zaferle son buldu. Kurtuluş Savaşı’nda ülkesi için büyük mücadeleler verdiğini ve İstiklal Madalyası almaya hak kazandığını söyleyen Mustafa Ceylan, o belgenin zaman içerisinde kaybolduğunu çocuklarına anlattı. 1966’da hayatını kaybetse de oğlu Selahattin Ceylan, babasının bu mirasına sahip çıktı. Milli Savunma Bakanlığı'nın arşiv kayıtlarının incelenmesi sonucu Kurtuluş Savaşı'nda cephede görev yaptığı belirlenen Mustafa Ceylan'ın İstiklal Madalyası, 99 yıl sonra 71 yaşındaki oğlu Selahattin Ceylan'a teslim edildi.