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97'lik delikanlı kalemini ve kitabını yanından ayırmadan beynini dinç tutuyor

97'lik delikanlı kalemini ve kitabını yanından ayırmadan beynini dinç tutuyor

İHA
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Giriş: 29.07.2024 10:45
Hatay'da yaşayan 97 yaşındaki Dursun Karabiber, ilerleyen yaşına rağmen kalemini ve defterini yanından ayırmadan yazmaya devam ediyor. 62 yaşından sonra 2 kitap yazan Karabiber, beynini dinç ve genç tutmaya devam ediyor.
97’lik delikanlı kalemini ve kitabını yanından ayırmıyor
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