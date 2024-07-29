29 Temmuz 2024, Pazartesi
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97'lik delikanlı kalemini ve kitabını yanından ayırmadan beynini dinç tutuyor
Hatay'da yaşayan 97 yaşındaki Dursun Karabiber, ilerleyen yaşına rağmen kalemini ve defterini yanından ayırmadan yazmaya devam ediyor. 62 yaşından sonra 2 kitap yazan Karabiber, beynini dinç ve genç tutmaya devam ediyor.