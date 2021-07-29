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93 yaşındaki Demans hastası Boğaz'da boğulmak üzereyken vatandaşlar imdadına yetişti

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Giriş: 29.07.2021 12:42
İstanbul'un Beykoz ilçesinde yüzmek için denize giren Demans hastası Niyazi Yalçın (93) kıyıdan hemen hemen 60 metre uzaklaştı. Denizde boğulma tehlikesi yaşayan yaşlı adamı sahildekilerin yardım çağrısıyla oradan geçmekte olan bir teknedekiler kurtardı. Kurtarılma anı cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, geçen akşam sularında Paşabahçe sahili Burunbahçe mevkiinde gerçekleşti. Sahildekiler, kıyıya hemen hemen 60 metre uzaklıkta denizden bir vatandaşın imdat seslerini duydu. Durum emniyet, 112 ve sahil güvenlik ekiplerine ihbar edildi. Vatandaşlar ekipler gelinceye dek, Boğaz'dan geçen gezi teknelerine sahilden seslenerek durdurmaya ve yardım istemeye çalıştı. Bir gezi teknesindeki vatandaşlar kıyıdakilerin yardım çağrılarını duyarak kıyıya yanaştı. Teknedekiler, vatandaşların tarifi ve projektör ile denizdeki adamı aramaya koyuldu.

YERİNİ TESPİT ETMEK DAKİKALAR ALDI

Yaklaşık 10 dakika boyunca süren aramalar sonucunda boğulma tehlikesi geçiren kişinin yeri tespit edildi. Teknedekiler can simdi atarak boğulma tehlikesi geçiren kişiyi tekneye almayı başardı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri de sahilde hazır bekliyordu.

''UZUN SÜREDİR YÜZÜYORDUM''

Tekne ile kıyıya çıkarılan Yalçın'a sağlık ekipleri tarafından ambulans içinde ilk müdahalesi yapıldı. Denizden çıkarıldığında bilincinin açık olduğu öğrenilen yaşlı adamın sağlık ekiplerine "uzun süredir yüzüyordum" dediği öğrenildi. Ambulansla Paşabahçe Devlet Hastanesine kaldırılan Niyazi Yalçın tedavi altına alındı.

"İYİYİM, SİZ NASILSINIZ?"

Dün öğle saatlerinde taburcu olan Yalçın yakınları tarafından hastaneden alındı. Yalçın daha sonra kızı ile birlikte ifadesi alınmak üzere Paşabahçe Polis Merkezi'ne geldi. İfadesi alındıktan sonra yakınları tarafından eve götürülen Yalçın basın mensuplarının sorusuna "İyiyim, siz nasılsınız?" diye cevap verdi.

Niyazi Yalçın'ın demans hastası olduğu Sancaktepe'deki evinden çıkarak Beykoz'a geldiği ve yüzmek için denize girdiği öğrenildi.

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