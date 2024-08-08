08 Ağustos 2024, Perşembe
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92 yaşında ücretsiz yaptığı minberleri dört bir yana gönderiyor
Sivas'ta hiçbir ücret almadan camilere minber, mihrap ile kürsü yapan ve 2022 yılında Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'İyilik ödülü' alan 92 yaşındaki Ali Önder, hayat hikayesiyle dikkat çekiyor.